Pilar Mazzetti renunció al Ministerio de Salud (Minsa), luego de las criticas generadas desde el Congreso de la República y diversos sectores por la vacunación del expresidente Martín Vizcarra contra el COVID-19. Mazzetti presentó esta noche su renuncia al presidente Sagasti, un día después de que se presentar ante el Parlamento para explicar este acontecimiento.

Cabe resaltar que el último jueves el actual candidato al Congreso aseguró que fue parte de los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinopharm en octubre del 2020, como parte de los exámenes de la fase 3.

Según la ex ministra, nunca estuvo enterada de la participación de Vizcarra. “A lo largo del tiempo que he trabajado en su gabinete hemos discutido muchísimos temas, pero no hemos discutido la posibilidad de que él se vacune y mucho menos me ha informado que se había vacunado”, afirmó.

“Alguien que trabaja en un nivel de decisión como el presidente de la República debe abstenerse de trabajar en un ensayo clínico, eso es claro a nivel internacional. Si es que ha sido vacuna, si ha recibido de alguna otra manera, creo que la investigación tendrá que aclarar cómo es que se ha recibido”, agregó.

LO ÚLTIMO | PCM confirmó renuncia de Pilar Mazzetti como ministra de Salud ► https://t.co/WAgcNzGC9I @MavilaHuertasC @2021canalN pic.twitter.com/J2Gijd9yD8 — Canal N (@canalN_) February 13, 2021