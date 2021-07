Phillip Butters arremetió en su programa ‘Combutters’ contra Pedro Castillo. El conductor aseguro que la crisis política en el país se debe a los que votaron por el candidato presidencial de Perú Libre solo por odio a los Fujimori.

“Le echo la culpa a la gente, que ha tenido un nivel más o menos pensante, y porque soy antikeiko termina votando por esta gente; a esa gente le echo la culpa, no a los incompetentes que rodean a Keiko que no han podido poner personeros. Esa es la gente que sabiendo eso o no fue a votar o votó porque no quería a Keiko por esta gente, porque ya estamos prácticamente ante los hechos consumados”, dijo Phillip Butters en su programa de Willax.

El conductor también tuvo duras palabras contra el de Perú Libre. “El señor Castillo es un ignorante, que no da la talla para ser ni siquiera director de un colegio. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que ese tipo no puede ser profesor de primaria de tu hijo, aunque claro por ahí hay una señora que cree que el señor tiene la opción de ser profesor del Markhan porque tiene limitaciones, como que por también ser presidente del Perú tiene sus limitaciones”, comentó.