El conductor de Combutters, señaló que el Presidente, Pedro Castillo, tiene un resentimiento social propio de un ignorante, además, lo criticó por haber atacado al Rey de España Felipe VI.

“Es un ignorante este nuevo Presidente de facto. No solamente no conoce la historia del Perú, no conoce su propia historia”, señaló al inicio Phillip Butters.

“El señor no es un indígena, no es un awajún, no es un ashaninka, no es un quechua, no es un aymara, no es un Chachapoyas, no es un chimú. Él es un mestizo, fustiga de los Castillas, que vinieron; Castilla de Aragón, y él se apellida Castillo, él es fruto de ese mestizaje”, agregó.

