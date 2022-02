El ministro de Salud, Hernán Condori, protagonizó una tensa entrevista tras acudir al programa de Philip Butters, quien en reiteradas ocasiones le pidió que no lo ”floree” e incluso le solicitó un trato con respeto. “Trabaja hermano, que te queda poco tiempo de ministro”, le dijo el presentador al cuestionado titular del Minsa.

Hernán Condori se presentó en el set del programa ‘Combutters’ y habló de los diversos temas que se le vienen cuestionando por su pasado antes de asumir la titularidad del Ministerio de Salud (Minsa).

Sin embargo, la entrevista se tornó un poco acalorada en cierto pasajes, luego de que Philip Butters solicitará al ministro un trato de “respeto”. “A usted no le da vergüenza lo que ha pasado, que sus pares de profesión lo critiquen, ¿eso no le molesta?”, señaló el conductor.

A esto, Condori Machado precisó que se siente “mancillado”. Sin embargo, cuando el funcionario intentó resaltar su agenda, Butters señaló que eso es un “show” y que “no lo atarante”.

La parte más álgida de la entrevista se dio al final, cuando el conductor señaló lo siguiente: “Deja de pasearte, Pedro Castillo se ha paseado por Amazonas y no ha hecho casas, no pues compadre, no me huevees hermano”, indicó.

“Trabaja hermano, te queda poco tiempo de ministro pero no me florees, respetos guardan respetos. Anda al pabellón de quemados del Hospital del Niño y dime si no puedes hacer nada por esos menores en un día”, sentenció Phillip Butters y finalizó la entrevista.

Entrevista tuvo tensos momentos por las serias cuestiones en contra de ministro de Salud, Hernán Condori. (Video: Willax)