Perú - Uruguay | Christian Cueva habla en programa de espectáculos sobre supuesta relación con Chris Soifer | VIDEO

El futbolista de la selección peruana, Christian Cueva, rompió su silencio sobre las acusaciones de una supuesta infidelidad a su esposa.

Christian Cueva negó relación con Chris Soifer y señaló que presentará una demanda. "En dos oportunidades, entre amigos en común, me la presentaron en Miraflores. Luego ella me escribió al Instagram diciéndome quería saber cómo es México porque quería estudiar y eso lo saben mi señora y mi familia. A mi familia la voy a defender con todo. No lo escuché (sobre declaraciones de Jeicy), me lo comentaron", dijo al programa Mujeres al Mando de Latina.

"El error fue mío, lo reconozco, porque no debía ni siquiera conocerla. Me equivoqué en eso. Si él tiene algunas pruebas, lo veré yo legalmente, si él está diciendo esas cosas que son mentiras... eso lo tendrá que ver a comprobar y lo arreglaremos en otro lado. Pido perdón por hacer algo que no debí", añadió.

Por otro lado, Christian Cueva también se le involucró con Rosángela Espinoza, pero también lo negó. "Yo en realidad no me involucro en esas. No tuve ninguna comunicación con ella. Pido disculpas por todas esas cosas", explicó.

Finalmente, Christian Cueva pidió disculpas a los hinchas por su actualidad, donde se le ha visto protagonizando incidentes extrafutbolísticos.

"Estoy pasando un mal momento. Una mala racha. Se me juntaron muchas cosas que nunca habían pasado en mi vida. Yo realmente quiero tener una carrera impecable. Quiero que dejen a mi familia tranquila", expresó.