El representante de Perú Libre en Cajamarca, Víctor Cabrera, aseguró que no se realizará el debate en Chota entre los candidatos a la presidencia Pedro Castillo y Keiko Fujimori porque “no hay condiciones” para que se pueda dar el evento.

“La población chotana no está en condiciones de generar un debate presidencial, la institución que está en condiciones es el Jurado Nacional de Elecciones y la población no puede estar por encima de esa institución”, dijo en Canal N.

El portavoz también arremetió contra Keiko Fujimori. “La señora K, ella debe pedir permiso y no estar utilizando que: ‘mañana estoy en Chota’, ‘te reto Pedro, ‘no te corras Pedro’. Los chotanos nos merecemos respeto, tenemos que expresar nuestras ideas, nuestra posición, y no podemos estar usurpando funciones”, señaló.

No obstante, la entrevistadora le indicó que Keiko Fujimori no fue quien planteó que se realizara el debate en Chota, sino Pedro Castillo, pero el representante de Perú Libre no reconoció que fue un error del candidato de su partido. “Acá la población merece respeto y, sobre todo, las organizaciones ronderas. El debate el día de mañana no se va a dar porque no hay las condiciones necesarias”, aseguró.