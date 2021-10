Te has preparado por varios días para interpretar una escena. Te has mentalizado que tenías que estar súper concentrado para hacer ese papel y cuando lo estás haciendo, y todo iba bien, eres interrumpido abruptamente por un perro callejero. ¿Cómo reaccionarías? Pues eso es lo que le pasó a un actor en Turquía y las imágenes de ese peculiar suceso se han vuelto viral provocando toda clase de comentarios en las redes sociales.

Según se pudo conocer, un grupo de actores turcos estaba grabando unas escenas en las calles de una populosa ciudad. Uno de los artistas, que responde al nombre de Numan Ertuğrul Uzunsoy, estaba interpretando a un hombre que había quedado herido (después de supuestamente haberse caído de un caballo) y yacía en el suelo esperando que alguien lo socorra.

Lo que el equipo de producción no se imaginaba, ni mucho menos el actor, era que un perro callejero iba a irrumpir en escena para consolar al malherido hombre.

“Sentí calor en mi cara. Primero, pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando”, contó Uzunsoy. “Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro... Me conmovió mucho, era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí, no me lo esperaba. A mis compañeros de reparto les encantó y el público estaba muy feliz. Todos aplaudieron”, apuntó.

El perro callejero tuvo una adorable reacción luego de ver al actor echado en el piso. (Foto: Haber Takvimi / YouTube)

Lo quiere adoptar

Superada la interrupción, la grabación se reanudó y todos se olvidaron del perrito callejero. Todos menos el actor, que está buscando al can con la finalidad de adoptarlo. Hasta ahora no lo ha encontrado, pero sigue yendo con frecuencia al lugar donde tuvieron ese ‘cariñoso encuentro’ con la esperanza de hallarlo y llevarlo a su casa.

Mira este divertido video

LO MÁS LEÍDO

Claudio Bravo armó broncaza a periodistas chilenos tras victoria de Perú ante Chile

Gary Medel y la polémica que se desató por regalo a la esposa de Sergio Peña después del Perú vs Chile | FOTO

El regalazo de Richard Acuña y Brunella Horna por el nacimiento de la hija del futbolista Beto da Silva | FOTO

“Se pone a estudiar o viene al Perú”: la reacción de periodista tras presente de Benavente