El Poder Judicial condenó al periodista Christopher Acosta a dos años de prisión suspendida por la publicación del libro “Plata como cancha”, sobre el empresario y político César Acuña.

La misma pena también fue impuesta a Jerónimo Pimentel, en su calidad de director de la editorial Penguin Random House, bajo cuyo sello se publicó el mencionado libro.

La sentencia del juez Jesús Raúl Vega señala que la pena queda suspendida por un año, sujeta a reglas de conducta. Asimismo, se impone una reparación civil de 400 mil soles, a ser pagada de manera solidaria con la editorial Penguin Random House como tercero civilmente responsable.

Previo a la lectura de sentencia, la defensa de Acuña Peralta solicitó que la audiencia no sea transmitida por Justicia TV, el canal del Poder Judicial, asegurando que este tipo de procedimientos son de carácter reservado y que además no fueron notificados de ello. Cabe señalar que el líder de Alianza Para el Progreso (APP) y excandidato presidencial no estuvo presente durante la audiencia.

La relatora judicial dio lectura a los diferentes argumentos de la defensa de Acuña, quien observó un total de 55 frases de libro de Acosta, por considerar que dañan su honor.

El juez Jesús Raúl Vega condenó a Acosta y Pimentel por el delito contra el honor y difamación agravada, tras considerar que 35 de estos 55 enunciados resultaban agraviantes contra el líder de APP. Asimismo, ambos procesados fueron absueltos por las frases restantes.

Tanto Acosta como Pimentel anunciaron que apelarán dicha sentencia en una segunda instancia.