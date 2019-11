Ahora se va al Congreso

Sorpresa para todos. El exceleste, Percy Olivares, será candidato al Congreso de la República. Después de ser pelotero, el ‘Zancudo’ la hizo de actor, comentarista y ahora quiere otros aires.

¿Cuándo entenderás?

Jazmín Pinedo no aguantó las idas y vueltas de Xoana Gonzáles y le mandó su chiquita a la argentina. “Está fatal que vayas a grabar un programa con tu esposo que ha salido a decir tanta barbaridad. ¡Dignidad!”, disparó la ‘China’.

Aún son amiguis

Mayra Goñi, expareja de ‘Talara’ Trujillo, desmintió que ya no sea amiga de Flavia Laos, como dicen los rumores. Es más, asegura que está planeando una salida de parejas, para que vayan Nesty y el ‘Pato’ Parodi a conocerse. Ayayayyy...

La ‘Pulga’ es una estrella

Rául Ruidíaz es querido en Estados Unidos y cada que lanzan una publicidad de Seattle Sounders, es él quien la protagoniza. Como este panel gigante en una de las avenidas principales. ¡Ajá!

¿Podrá dormir en paz?

Tras darse a conocer las imágenes donde se le ve llevándose una llave a su nariz, la ‘Pantera’ Zegarra se disculpó con sus seguidores y dio a conocer su versión. El boxeador aceptó ser el del video y dijo que sí consumió sustancias, pero que lo hizo sola esa vez en su vida.

“Eso fue hace ocho meses, me pasé de tragos. Fue un momento de ‘vacilón’, me dio curiosidad, fue un momento de estupidez”, declaró la ‘Pantera’, quien aseguró que eso no es un hábito para él.