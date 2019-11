La próxima no lo felicitan

Melgar felicitó a Independiente del Valle por su título de la Copa Sudamericana. Pero, el club recordó que la cábala es empezar el año jugando contra ellos (y ganarles).

Le cierran las puertas

Allison Pastor Romero, esposa de Erick Elera, disparó que no va a permitir que Christian Domínguez entre a su casa con otra mujer. Y es que la bella modelo no quiere que lleven mujeres a su casa a cada rato. “Christian no es mi amigo”, agregó.

Ya no pueden esconderlo

Después de tanto ida y vuelta, Pamela Franco, expareja del ‘Chemo’ Ruíz, fue captada en abrazos bien cariñosos y sensuales con Christian Domínguez. Mientras pasan los días, los cantantes dan a conocer su polémica amor.

Mejor le va jugando

Raúl Ruidíaz compartió un dibujo que hizo de su pequeña hija. Aunque la imagen fue tierna y se ve que la ‘Pulga’ disfruta de los momentos familiares, nadie puede negar que el dibujo no es una de sus mejores facetas.

‘Peli’ está imperdible

El primer trailer de la película de Jefferson Farfán, ‘El 10 de la calle’, está tremendo. Por fin se dio a conocer la historia y veremos paso a paso la carrera del pelotero peruano, hasta la vida nocturna y las lesiones que por poco acaban con su carrera.

Eso sí, en redes sociales todos están atentos porque quieren saber si hay espacio para Yahaira Plasencia y Melissa Klug. Es más, en el avance, se ve a la ‘Foca’ besando a una bella rubia, lo que despertó los rumores de que sí aparecería una de ellas. ¡Uy!

‘Lulú’ estará ahora de conductora

La bella Luciana Fuster, quien fue con Paolo Guerrero, dio a conocer con mucha felicidad que el año entrante tendrá una secuencia en el programa ‘En Boca de Todos’. ‘Lulú’ está que la ‘rompe’ en la TV.