Pedro Suárez Vértiz a George Forsyth: “Alejandra Baigorria no es amor a primera vista. Ella es sabiduría a primera vista”

Cada cierto tiempo, Pedro Suárez-Vértiz decide utilizar sus redes sociales para hablar acerca de temas coyunturales o que se vienen hablando mucho en redes sociales. A través de su cuenta de Facebook, el músico decidió escribir una carta a George Forsyth, alcalde de La Victoria, pero nada respecto al Coronavirus, sino a su posible relación con Alejandra Baigorria, participante de Esto Es Guerra y empresaria de Gamarra.

El músico arranca su carta elogiando a Alejandra Baigorria y resaltando su “gran calidad humana y pundonor laboral”, de quien además agregó que “siempre quiso ser esposa y madre, pero ninguno de sus novios estuvo apto para ello”.

Además, dejó un peculiar comentario respecto a los amoríos de Forsyth: “La posibilidad de que regreses a ser un picaflor, es peligrosísima para un presidenciable como tú”, expresó el músico. Y agregó: “Alejandra Baigorria no es amor a primera vista. Ella es sabiduría a primera vista”.

La carta completa de Pedro Suárez-Vértiz a George Forsyth

Apreciado George:

Sé que lo último que desea una persona recién separada, es volver a formalizar una relación con alguien. Créeme que te entiendo. Pero existe en tu vida una maravillosa excepción que no te puedo callar.

Lo único que ha trascendido a mi parecer, de los shows de competencia televisivos, es la gran calidad humana y pundonor laboral de de Alejandra Baigorria.

Desde siempre quiso ser esposa y madre. Pero ninguno de sus novios estuvo apto para ello. Una mujer así no abunda hermano.

Tú ya eres un líder político muy querido por todo el Perú. Así que te lloverán bellezas, pero tú no quieres nada serio.

La posibilidad de que regreses a ser un picaflor, es peligrosísima para un presidenciable como tú.

Por lo tanto, la soltería es una montaña rusa emocional, que solo trae desgaste y desconcentración.

Necesitas una compañera que te dé un suelo firme en esta crucial etapa de tu vida.

Alejandra Baigorria no es amor a primera vista. Ella es sabiduría a primera vista.

De querer ella también estar contigo, yo no lo pensaría dos veces. No pierdas ese vuelo por favor. Después de ella, créeme, ya cierran el aeropuerto.

Mira nomás tus fotos con ella, lo dicen todo.

Te admiro muchísimo George

La palabra de Alejandra Baigorria

En las últimas horas, Alejandra Baigorria respondió a estos rumores y comentó sobre su relación con George Forsyth: “Solo somos amigos, no hay absolutamente nada, no hubo nada. Hay solamente una amistad, una bonita amistad. Es más, no sé nada de él porque está trabajando full y lo felicito”, comentó.