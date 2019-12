El tan ansiado perdón y la nueva oportunidad por la que le rogó públicamente Pedro Gallese a su esposa hace unos días, luego de ser captado saliendo de un hotel con una jovencita, estaría a punto de llegar.

Así lo ha dejado entrever Rodrigo González, ‘Peluchín’, a través de su cuenta de Instagram, donde mostró una evidencia de la posible reconciliación de la pareja.

Y es que el exconductor de “Válgame Dios” reveló que Claudia Díaz ha vuelto a ser ‘seguidora’ de Pedro Gallese en la mencionada red social, tras el escándalo de infidelidad en el que este se vio envuelto.

¿Pedro Gallese y Claudia Díaz se reconciliaron? Esto es lo que dice ‘Peluchín’ al respecto. (Foto: Captura de pantalla)

Como se recuerda, tras el ‘ampay’ que protagonizó el guardameta junto a una joven identificada como Lucero Jara, su esposa anunció el fin de su matrimonio y pidió respeto para ella y sus hijos, “ya que la figura pública es él”.

Claudia Díaz anunció el fin de su matrimonio con Pedro Gallese. (Foto: Captura de pantalla)

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Pedro Gallese y Claudia Díaz se iniciaron luego que el ‘Zorro Zupe’ revelara en el programa “Válgame", donde es panelista, que ambos estuvieron en una conocida tienda de ropa para mujer en Surco el martes pasado.

“Ayer fui a recoger, esto fue en una tienda en Surco. Ayer en la tarde, yo habré he llegado apróx. 4:20 de la tarde. Cuando yo estaba llegando, el vigilante me dijo: ‘Zorrito’, y yo le digo: ‘¿Qué pasó'’, y me dijo: ‘¿No sabes quién ha venido?, el arquero (Pedro Gallese) con su mujer. Yo me quedé sorprendido”, narró.