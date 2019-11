Magaly Medina contó que Pedro Gallese le envió una carta notarial, esto luego de la difusión de unas imágenes en las que el arquero aparece saliendo de un hotel junto a una desconocida.

Al conocer la existencia de este documento, la polémica conductora arremetió contra el arquero, dando a entender que ella no pretende encubrir a jugadores de la selección peruana, como habría sucedido con la cancelación de “El valor de la verdad” de Shirley Arica.

“Yo no soy Latina, yo no soy periodista de ese canal, yo no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí”, dijo una ofuscada Magaly.

Posteriormente, Magaly Medina leyó algunas líneas de la carta notarial, aduciendo que el documento violaba la libertad de expresión.

“Al margen de la veracidad de dicho video, este no es material de interés público (y) me está advirtiendo que no debo hacer apreciaciones subjetivas sobre estos hechos”, dijo Magaly.

Hay que recordar que tras la difusión de estas imágenes, la esposa de Pedro Gallese, Claudia Díaz, anunció el fin de su relación matrimonial con este.

“Para informar y comunicar a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo. Pues hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese”, se lee en una de las historias de Díaz.

Magaly Medina respondió a carta notarial enviada por Pedro Gallese. (Imagen: ATV)