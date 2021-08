El presidente Pedro Castillo habló sobre las opiniones de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, y aseguró que él no toma decisiones en el Gobierno.

“Está en su derecho [de opinar] porque es parte del partido, pero no toma las decisiones, eso lo hacemos nosotros. Ustedes pueden sugerir algo también pero el que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas”, dijo Pedro Castillo.

“Él [Vladimir Cerrón] no trabaja ni va a trabajar [en el Gobierno]”, aseguró el presidente.

Recordemos que Vladimir Cerrón tiene una condena por irregularidades en su gestión como gobernador de Junín y señaló en entrevistas a diferentes medios de comunicación que le pidió al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que se mantenga en el puesto, pese a que no tiene ningún cargo formal dentro del Gobierno.