El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, negó las supuestas vinculaciones que tiene con el terrorismo en el Perú y retó a todo aquel que lo manifieste, invitó a que vayan a Cajamarca y se lo digan cara a cara.

Castillo dijo lo siguiente en Canal N: “No hay terrorismo acá. Nos han estigmatizado. No quieren que gente de pueblo surja para desenmascarar la tristeza de la profundidad del país. Quisiera que acá vengan a decirme en mi tierra que soy terroristas. Que vengan”, expresó.

El líder del partido Perú Libre explicó por qué lo estigmatizan de esa manera: “Lo dicen porque no quieren que arranquemos la mamadera. Se acabó la mamadera para los sueldos dorados, para la gente que no conoce el país. Hoy día a las 5 de la tarde me voy a pronunciar y nos vamos a reivindicar diciendo que el terrorismo es el hambre de mi pueblo“, declaró.