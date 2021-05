El alcalde de La Victoria, Luis Alberto Gutiérrez, señaló que el municipio no ha dado autorización para que se lleve a cabo la actividad que convoca el partido Perú Libre para este sábado 15 de mayo. El candidato Pedro Castillo anunció que en ese evento presentará su plan de gobierno para los primeros 100 días en una eventual victoria en las Elecciones 2021.

“Nosotros no podemos permitir que haya un tipo de actividad porque no es competencia nuestra, así que, si hay algo así, tendremos que actuar de acuerdo a nuestra competencia. Evitar que ingresen a los dameros, no podemos impedir el tránsito de las personas, pero dentro de los dameros no puede haber actividad política, porque es una zona restringida”, dijo el alcalde en Canal N.

“Por motivos de bioseguridad están prohibidas las aglomeraciones. No vamos a permitir que en Indoamérica u otra parte del distrito haya aglomeraciones de este tipo”, agregó.