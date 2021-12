No le perdonan ninguna. Este jueves 9 de diciembre, el presidente de la República, Pedro Castillo estuvo en Palacio de Gobierno donde participó en la 39° sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Dentro de ello, el jefe de estado tuvo un lapsus en donde los usuarios en redes sociales no dejaron pasar por alto.

“Vemos que hay muchísimas normas, ha habido mucho empeño por combatir la corrupción, hay infinidad de normas que buscan limpiar al país de la corrupción, pero creo que nos falta la ley más importante, la ley que haga cumplir las leyes”, dijo Castillo ante los medios de comunicación.

"Nos falta la ley más importante, la ley que haga cumplir las leyes" (Pedro Castillo). pic.twitter.com/MjWDvBskRu — 🦇 El Justiciero™ (@justicierope) December 9, 2021

Por ello, los usuarios en redes sociales reaccionaron de inmediato e incluso lo compararon con César Acuña quien también había ‘creado’ una nueva frase el día miércoles.

“La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida”, dijo el líder de APP en el aniversario número 20 de su partido político.

