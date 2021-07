Dante Grados, confeccionista de la banda presidencial, llegó a la casa de Pedro Castillo, ubicada en el distrito de Breña, a fin de tomar las medidas del presidente electo y elaborar la banda a su medida para la toma de mando el próximo 28 de julio. En declaraciones a a la prensa, Grados indicó que esta banda tendrá un cambio importante la diferencia de las que usaron sus antecesores.

“El escudo cambia, el escudo de armas, que es el de palmas y laurel, se cambia por el escudo de pabellones. Este escudo no se ha llevado antes, no es una idea o un pedido del presidente Castillo, es un pedido por de las asociaciones civiles que piden que se respete que en el reglamento dice que el escudo que se lleva en el pecho es el escudo nacional y no el de armas”, aseveró.

“Es una tradición que nosotros no podemos revelar [la personas que hace el regalo de la banda], siempre se trata de amigos. Son medidas ajustadas al cuerpo por eso he venido para poder tomar las medidas”, agregó.

A su salida, declaró que ya tiene listos los diferentes fajines ministeriales en diferentes medidas, pues todavía no se conocen los nombres del Gabinete de Ministros.

La familia Grados ha confeccionado bandas presidenciales a Manuel Odría, Manuel Prado, Fernando Belaunde, Alan García, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y ahora también para Pedro Castillo.

Este lunes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó como el próximo presidente de la República a Pedro Castillo para el periodo 2021-2026. La ceremonia virtual de proclamación de Pedro Castillo se realizó desde las 7 p.m. y contó con la participación de la primera ministra, Violeta Bermúdez; el jefe de la ONPE, Piero Corvetto; entre otros.