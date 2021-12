PCM realizará una reunión el martes 21 de diciembre entre partes involucradas en caso Las Bambas.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que realizará una reunión el martes 21 de diciembre para que autoridades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de Chumbivilcas dialoguen sobre las demandas y la solución del conflicto en torno a las actividades de la empresa minera Las Bambas.

A través de su cuenta de Twitter, la PCM indicó que la Secretaría de Diálogo y el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, coordinaron el proceso de intervención para facilitar el tránsito de los buses de la empresa en el corredor minero sur.

En la reunión desarrollada en la sede del Gobierno Regional del Cusco también se abordó sobre el restablecimiento del diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y las condiciones para la reanudación de las actividades de la empresa Las Bambas.

Asimismo, trataron sobre el restablecimiento del diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y las condiciones para la reanudación de las actividades mineras de la empresa MMG Las Bambas. (2/3) — Consejo de Ministros (@pcmperu) December 19, 2021

El caso

Este domingo, un equipo de la Secretaría de Diálogo de la PCM llegó a la zona de Las Bambas con el objetivo de concretar el pase humanitario de los trabajadores de dicha operación minera.

La primera ministra Mirtha Vásquez explicó que, como parte del proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas, se busca que se permita entrar y salir a los trabajadores de la mina.

No obstante, remarcó que si el diálogo no prospera, entonces se optaría por el desalojo porque el Gobierno no puede renunciar a recuperar el Estado de derecho.

La mina Las Bambas suspendió sus actividades desde ayer, sábado, ante la imposibilidad de hacer llegar suministros y otro grupo de trabajadores mineros para reemplazar a los que aún permanecen en las instalaciones.

