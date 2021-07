El actor, Paul Martin, criticó duramente la cena que tuvieron anoche Vladimir Cerrón y Evo Morales en lujoso restaurante de la Costanera. Esta opinión causó la indignación de la excongresista Indira Huilca, que no dudó en responder.

“La cuenta de ocho o nueve personas en el Costanera 700 con vino incluido, no baja de S/1500.00 y tranquilamente puede llegar a S/2,000.00″, escribió Paul en su cuenta de Twitter.

La cuenta de ocho o nueve personas en el Costanera 700 con vino incluido, no baja de S/1500.00 y tranquilamente puede llegar a S/2,000.00 — paul martin peru (@paulmartinperu) July 27, 2021

De inmediato, Huilca respondió. “Tener discrepancias políticas es legítimo y necesario. Pero esta clase de comentarios son patéticos y realmente fracturan a una sociedad como la nuestra. ¿Ya volvimos a los tiempos del gamonalismo? ¿Los indios no podemos comer en la mesa? No, a ese país no vamos a volver”.

Tener discrepancias políticas es legítimo y necesario. Pero esta clase de comentarios son patéticos y realmente fracturan a una sociedad como la nuestra. ¿Ya volvimos a los tiempos del gamonalismo? ¿Los indios no podemos comer en la mesa? No, a ese país no vamos a volver. https://t.co/coCj4OGd1j — Indira Huilca (@IndiraHuilca) July 27, 2021

Sin embargo, eso no sería todo, el actor negó ser clasista y afirmó que Cerrón le debe al estado. “Nada clasista. El señor le debe al estado miles de soles. Allí radica el meollo del comentario. Y no creo que haya permitido que Evo pague la cuenta. La sociedad se fractura cuando los extremos, sean de derecha o izquierda -que son minoría- quieren imponer su agenda a la prepo”, finalizó.

