Patty Wong conversó con el programa “Punto Final” y habló sobre las personas que le han escrito a través de sus redes sociales por un puesto de trabajo en tiempos de pandemia. En conversación con Mónica Delta, la empresaria se mostró muy sensible por las historias de las personas de bajos recursos.

“He tenido que desprenderme de cosas para hacer las cosas bien porque la gente no entiende los momentos que estamos pasando y la cantidad de gente que me escribe para pedirme trabajo, serán unas 300 o 400 personas. Hay cantidad de gente que me escribe y que está depresiva porque están quebrando. Uno va por la calle y hay dos o tres establecimientos que están cerrados”, dijo la empresaria.

Wong recalcó que todos los peruanos son responsables para hacer frente al COVID‑19. “La gente no entiende que si esto no lo hacemos con unidad no salimos y la verdad que es muy difícil lo que estamos pasando. No somos un país europeo. Es muy fácil criticar, pero critica si les das otras posibilidades (a la gente de bajos recursos). Desde la comodidad es muy fácil, pero esto es un momento que va a marcar historia. Dentro de unos 5 o 4 años nos preguntaremos cómo vencimos esto. No le podemos dar esta responsabilidad solo al Gobierno, cada individuo hará que esta situación tenga un menor impacto y salvemos vidas”, sentenció.

“Me he vuelto a conectar con la pobreza que viví, porque la pobreza duele, cala hasta tus huesos y de verdad que solo las personas que han pasado por esto podrán entender que tienes que pasar un proceso de sanación. La pobreza no es parte de nuestra identidad, es una condición de la que todos pueden salir y la gente debe entender eso”, añadió.

Finalmente, Patty Wong descartó que tenga intenciones de postular a un cargo público y que desea enfocarse en sus chifas.

“Escuchaba a gente que decía que yo quería postular a un cargo público, pero no deseo, déjenme tranquila con mis chifas y con mis hijas”, recalcó la exmodelo.

Patty Wong descarta portularse a un cargo público. (Video: Latina)

VIDEO RECOMENDADO

Patty Wong, la empresaria que no abandonó a sus trabajadores en tiempos de pandemia

Patty Wong, la empresaria que no abandonó a sus trabajadores