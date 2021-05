Una vez más, las Patrullas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se enfrentaron a terroristas en el VRAEM, según la corresponsal de Canal N, Paolo Collazos, esto formaba parte de un trabajo de inteligencia y habrían caído varios miembros de terroristas.

“Se ha realizado una operación contra terroristas en la zona de Vizcatán, al parecer en un campamento terrorista, ya que patrullas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, gracias también al trabajo de inteligencia fueron sembradas en estos lugares, justamente para ejecutar estas operaciones que se produjeron, se ordenó seguir a aquellos que habían asesinados y que habían participado en la masacre de Vizcatán”, expresó la corresponsal de Canal N.

“Se han registrado enfrentamientos y al parecer hay elementos procedentes a las columnas terroristas de la organización que actúan en el VRAEM. La organización terrorista militarisada que actúa en el VRAEM. Todavía no tenemos exactamente la cantidad de miembros de terroristas que habrían caído, pero se sabe que hay varios de ellos, no hay novedad todavía, no se conoce si es que habrían heridos”, agregó la periodista.