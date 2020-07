Patricio Parodi aclaró la anécdota que contó Mario Irivvarren en la reciente edición de “Estás en Todas”. Y es que el ‘Combatiente’ contó que años atrás vivió un bochornoso momento luego que Parodi y Sheyla Rojas se fueran de un restaurante sin pagar la cuenta.

“Una vez Patricio y Sheyla se fueron sin pagar la cuenta del restaurante y me la clavaron a mí pues”, dijo entre risas Irivarren.

La actual pareja de Flavia Laos señaló que todo se trató de un malentendido. “No, fue todo un malentendido. Yo había ido antes, tenía una cuenta y cuando llega todo el grupo de patas, nos juntamos. Se pagó una cuenta, no la otra. Fue un malentendido ya que el mozo no unió sumó las cuentas (…) El mozo se llegó a contactar con alguien de producción o con Mario y uno de ellos dos fue. Al final, sí di mi plata”, dijo Patricio algo incómodo.

Ignacio Baladán, quien también estaba presente en la entrevista, señaló: “Mi amigo será tacaño, pero cuando tiene que invitar, invita”.

Finalmente, Patricio se sinceró y dijo que algunos lo tildan de “tacaño” porque no le gusta gastar en discotecas o tragos. “Yo gasto mi plata en lo que me gusta. En licor o en discotecas, no me gusta gastar. Las personas que me dicen tacaño son las más juergueras. No me gusta gastar en tragos. Gasto mi plata en mis juegos, en ropa”, expresó.

