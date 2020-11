Tras la vacancia de Martín Vizcarra como presidente de la República, este martes 10 de noviembre, un audio en donde se menciona al exmandatario ha remecido las redes sociales. Esta vez, la periodista Patricia Del Río es quien menciona al exjefe de Estado y asegura que “acabará más rápido que los demás en la cárcel”. Tras la filtración de este material, la conductora de TV salió al frente y en su cuenta de Facebook confirmó la veracidad del audio que tiene 1:53 de duración.

“Primas, tías en general, no voy a participar más del chat porque creo que hasta me hace un poco de daño. En realidad no quiero darle lecciones a nadie, he estado conversando con el fiscal Vela durante todo este tiempo. El caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la Fiscalía, lo tiene la más seria del país. Viscarra robó y de manera grosera, se le va a probar más rápido a él que a Keiko incluso. Por supuesto que debió terminar su mandato. PPK renunció por temas mucho menos complicados de los que hoy aquejan a Vizcarra y nadie dijo golpe, ni siquiera Vizcarra”, se le escucha decir a Del Río en el mencionado audio filtrado.

“Lo siento mucho, sé que todas están preocupadas, había que defender la institucionalidad, pero esto no es un Golpe de Estado, es el resultado de haber soportado durante cinco años, no solo que a cualquiera le aplicaran la vacancia, sino que Vizcarra también usara las cuestiones de confianza como le daba la gana. Él cambió el congreso, esto fue lo que le tocó, ahora lo vacaron y los que nos jod... fuimos todos nosotros. Vizcarra ha robado como le ha dado la gana. Y hay muchas más pruebas que para cualquier otra persona que haya robado. Acuérdense de mi, va a acabar en la cárcel mucho antes que los demás”, concluye.

