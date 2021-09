En plena audiencia virtual de control de acusación en la Corte Superior de Justicia de la Selva Central (Pasco), el procesado identificado como Elio Bueno Gaspar amenazó de muerte y lanzó insultos al titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa, Eduardo Salvatierra Martín. El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto.

Durante el video difundido por el noticiero América Noticias se oye cuando el magistrado se dirige al acusado Bueno Gaspar- quien cumple prisión preventiva en el penal de Chanchamayo (región Junín) desde el 2021, para que tome la palabra y se defienda. Fue en ese momento en que el imputado lanzó una serie de improperios y amenaza al magistrado.

El diálogo :

Juez: ¿Qué tiene que decir en su defensa?

Elio Bueno Gaspar: Qué [c…] te voy a decir, pe [r...] No has entendido o qué [m…] te pasa. ¿Ah?

Juez: ¿A quién le estás hablando?

Elio Bueno Gaspar: A ti pe [r…] Te estoy hablando a ti, [m…], [hijo de ..] Voy a salir y te voy a matar [c…] vas a ver. Así que toma cartas en el asunto [c…], no me dejes de lado, [m…] Yo te voy a matar [c...] Tú no me conoces quién [c…] soy [r...] yo voy a salir, quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me libertes por preliminar y asunto. Tú no eres ni [m…] para mí [c…] Yo te voy a buscar por debajo de las piedras donde [c…] te encuentres y te voy a matar [c...] Así que haz bien las cosas [r...].

Luego, es escucha las expresiones del juez Eduardo Salvatierra, quien llama a un representante de la Policía Nacional para dar a conocer lo ocurrido en la audiencia virtual.

Un juez fue insultado y amenazado por un reo acusado de tentativa de homicidio durante su juicio en Chanchamayo. El sujeto le exigió que lo libere de manera inmediata, de lo contrario, iba a atentar con su vida cuando salga de la cárcel. (Fuente: América TV)

Situación del reo

Elio Bueno Gaspar es procesado por el delito de tentativa de homicidio y actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Chanchamayo desde el 05 de enero del 2021.

La audiencia programada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa se desarrolló el pasado 18 de agosto, y se decidió ampliar la prisión preventiva para el acusado por 7 meses más. De esta manera, el procesado continuará recluido en el penal Virgen de las Mercedes hasta el 5 de febrero del 2022.

Tras este hecho, la Fiscalía de la provincia de Chanchamayo informó que ya se inició una nueva investigación en su contra por haber amenazado al juez Eduardo Salvatierra Martínez durante su audiencia de control de acusación fiscal.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Fiscales de la Selva Central, Yaneth Almeida, indicó que el fiscal que estuvo en la audiencia tomó las acciones del caso.