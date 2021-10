La Municipalidad de Lima (MML), a través de Emape, firmó el contrato con la empresa China Railway N.° 10 Engineering Group Co. para la construcción del proyecto Pasamayito, vía que conecta Comas y San Juan de Lurigancho.

En un comunicado, la comuna detalló que la adjudicación del contrato de DICHA obra se dio por el monto de S/54′793,945.15; sin embargo, este no incluye los costos por la elaboración del expediente técnico, gestión del proyecto, interferencias y supervisión, por lo que la inversión total sería más de S/72 millones.

Además, indicó que la obra se iniciará en los próximos días e incluirá carriles de ida y vuelta, veredas de concreto, muros de contención, áreas verdes, paraderos, rampas, sardineles, camellones, tachas, así como señalización vertical y horizontal. El plazo de ejecución será de 300 días calendario.

La obra

El proyecto contempla el mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación de la Av. Revolución, entre la calle Julio C. Tello (Comas) y la Av. Miguel Grau (San Juan de Lurigancho), así como el asfaltado de aproximadamente 9 km de vía, que unirá ambos distritos en tan solo 30 minutos.

La infraestructura beneficiará a más de un millón de ciudadanos, ya que en la actualidad desplazarse de Comas a San Juan de Lurigancho y viceversa, por la ruta tradicional que pasa por el centro de la ciudad, toma casi tres horas, pero con la nueva vía asfaltada permitirá hacerlo en la sexta parte de ese tiempo.

Buena pro

En agosto pasado Emape concedió la buena pro al Consorcio Vial Pasamayito II; sin embargo, este no presentó toda la documentación requerida para suscribir el contrato para la construcción. Conforme a ley, correspondió otorgar la adjudicación al siguiente postor: la empresa China Railway N.° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú.