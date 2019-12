Alexandra Méndez, la popular ‘Chama’, volvió al programa El Valor de la Verdad y reveló que se besó con Paolo Guerrero, actual delantero de Internacional de Porto Alegre y capitán de la selección peruana.

“Fue en diciembre del 2015, luego de que terminara con Alondra García Miró. Él comenzó a insistirle a su amigo el ‘Chino Take’ que quería conocerme. Es una persona muy atractiva, como tímido. Me saludó y empezamos hablar de la vida... Pasé dos horas y media. Nos fuimos a las doce de su casa de Paolo. Fue una noche no tan buena, como la gente piensa. Nos besamos, pero no pasó nada más”.

En la actualidad, Paolo Guerrero volvió a retomar su relación con Alondra García Miró, luego de ser novio de la brasileña Thaísa Leal, por casi dos años.