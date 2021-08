El padre Omar Sánchez Portillo, quien dirige la Asociación de las Bienaventuranzas, en Villa María del Triunfo, y que durante el tiempo de pandemia del COVID-19 ha construido plantas de oxígeno, denunció que viene siendo amenazado por desconocidos.

“Este fin de semana he sido víctima de un ataque virtual intentando hackear mis cuentas de FB y el IG de la Asociación, mis cuentas de correo electrónico y mi banca por internet”, informó en sus redes sociales. “También mi Tiktok donde solo tengo un reel”, se lee.

En la publicación, el padre Sánchez detalla que los inescrupulosos no lograron hackear sus cuentas. “Gracias a Dios no pudieron hacer nada, las alertas de seguridad saltaron y de inmediato pude parar todo eso. Salvo un robo de una tarjeta de débito”, señala.

Indicó también que le volvieron enviar una bala, ya que no es la primera vez que es víctima de amenazas por parte de desconocidos. “Es la tercera desde el lunes 24 de mayo. Es la primera vez que publico sobre este tema”, precisó.

“¿Quién o quiénes son los autores? No tengo ni la menor idea. Solo rezo por ellos y le pido a Dios por su alma, por la paz en su corazón. Siempre he considerado que no tengo enemigos y sigo pensando que no los tengo”, puntualiza su post, el cual acompañó con una foto suya, enseñando la bala que le enviaron dentro de un sobre.

Por último, aseguró no tener miedo y que jamás se callará. “¿Seguiré hablando? Siempre. #TerrorismoNuncaMas. Dios, la Santísima Virgen María, San Lorenzo, Santa Teresa de Calcuta, San Pío de Pietrelcina, San Josemaría Escrivá, San Rafael Arnaiz Barón y San Alberto Hurtado me seguirán cuidando. Cuento con sus oraciones”, finaliza.