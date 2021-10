El periodista “Paco” Bazán respondió a su colega boliviano Juan Pasten, quien le restó importancia al trabajo hecho por Ricardo Gareca y aseguró que la selección peruana fue a Rusia 2018 gracias a un “regalo” de Bolivia.

“Bolivia es un equipo corto, limitadito, que defiende mal y ataca peor. No lo digo yo, lo dicen sus números y tienen que agradecer que la geografía generosa los puso a 3 640 metros sobre el nivel del mar”, señaló el exfutbolista.

“Es evidente que los puntos que hizo Bolivia no son por fútbol por asociaciones, por calidad, por jugadores, sino por la altura. Dicho esto, no tengo ningún afán de polemizar y enfrentarnos. Su estilo de hacer televisión, de hacer show es agresivo. Nos ha faltado el respeto, sin argumentos. Me ha dolido un poquito”, agregó luego Paco Bazán.

Ahí no quedó la cosa y Francisco “Paco” Bazán invitó al periodista boliviano a comer un pescado fresco en caso llegue a Lima en el mes de noviembre.

“En sentido de mi amistad, este noviembre, si usted viaja a Lima acompañando a su selección, yo que soy un gran anfitrión y que soy, muy atento con el foráneo, me encantaría extenderle una invitación para conversar y compartir en la Rosa Náutica a disfrutar del mar, a comer un pescado fresco y hablar de fútbol”, sostuvo.

“¿Le agrada la invitación? Sería generoso de algún amigo mío que tiene yate para hablar de fútbol por el mar. Está hecha la invitación, pero estoy seguro que no la va aceptar”, manifestó.

