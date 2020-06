Pablo Heredia y Alondra García Miró vienen protagonizando románticas escenas de amor en los recientes capítulos de la telenovela “Te volveré a encontrar” y ello ha generado distintas reacciones por parte de los espectadores. Sobre todo por las declaraciones que hizo Paolo Guerrero en una transmisión en vivo, en que señaló que no tendría una relación con la actriz peruana en caso ella besara a otro hombre en sus proyectos.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, dijo Guerrero en una conversación pública que tuvo con su colega Jefferson Farfán en el mes de abril.

Aunque el futbolista se retractó y recalcó que respeta el trabajo de su pareja. El comentario de Paolo Guerrero trajo varias reacciones y Pablo Heredia no fue la excepción.

El argentino declaró para el diario Trome en ese mismo mes y resaltó la importancia de que las parejas se respeten a nivel profesional. “Soy actor, me dediqué a esto todo la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total (con su trabajo), eso no significa que esté engañando”, enfatizó.

“Los actores profesionales lo toman como un trabajo (los besos en la ficción), aprendes a separar lo que es real y no”, añadió la expareja de Alessandra Fuller en ese entonces.

