Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano completarán la lista de presentadores de la gala de los Premios Oscar 2020 junto a Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel Wilson, anunció la Academia de Hollywood desde su cuenta oficial de Twitter.

Esta nueva tanda de nombres se añade a las estrellas confirmadas que se subirán al escenario para desvelar los ganadores, entre las que se encuentran Diane Keaton, Keanu Reeves, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

La 92 edición de los Oscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y, por segundo año consecutivo, no contará con maestro de ceremonias.

The final countdown! Here is the latest round of #Oscars presenters. pic.twitter.com/QOVAvRG1eL — The Academy (@TheAcademy) February 3, 2020

“Joker”, con once candidaturas, parte con ventaja para unos Oscar en los que “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time... in Hollywood” tienen diez nominaciones cada una.

La categoría reina del Oscar a mejor película se decidirá entre “Once Upon a Time... in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Parasite”.

El premio al mejor actor contará como nominados con Antonio Banderas (“Dolor y gloria”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Adam Driver (“Marriage Story”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time... in Hollywood”) y Jonathan Pryce (“The Two Popes”). Y el galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshell”) y Renée Zellweger (“Judy”).

Por la estatuilla a la mejor dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese (“The Irishman”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time... in Hollywood”), Todd Phillips (“Joker”), Sam Mendes (“1917”) y Bong Joon-ho (“Parasite”).