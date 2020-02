Lety Sahagun, conductora de la cadena de televisión TNT, reveló a través de su cuenta de Instagram que el vestido que lució esta tarde durante la alfombra roja de los premios Oscar 2020 –que se realiza en Los Ángeles, Estados Unidos- era de la diseñadora peruana Sandra Weil.

La mexicana, que es la exnovia del ‘Chicharito’ Hernández y en esta ocasión hizo dupla junto al conocido Axel Kuschevatzky entrevistando a los famosos que desfilaban antes de su ingreso al Dolby Theatre -donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación- sorprendió al compartir fotografías suyas en las que etiqueta a Weil.

Lety Sahagun, presentadora de la cadena TNT, lució vestido de la diseñadora peruana Sandra Weil durante la alfombra roja de los premios Oscar 2020. (Foto: Captura Instagram)

Días atrás, Lety Sahagun ya había anunciado que usaría un vestido de la modista nacional e incluso, en una publicación que realizó en su cuenta de esta red social, mostró el boceto de los diseños que había preparado para ella y le pidió a sus seguidores que la ayudaran a decidir cuál de estos usar.

“Aaaaaaaaaaaaa✨✨✨✨✨✨ se acerca la noche más esperada en mundo del cine y para esta alfombra me va vestir Sandra Weil. Estás fueron sus propuestas y quiero saber cuál es su favorito a ver si esta vez le atine 1,2 ó 3? El 4 no cuenta porque escogí color negro por la temporada y porque es mi color favorito”, es el texto que acompañó la imagen.

Como se recuerda, la ceremonia de los Oscar marcará el final de la temporada de premios de este 2020, en la que se elegirá no solo a las mejores producciones cinematográficas del año, sino también a los más destacables directores, actores y demás profecionales del cine.

“Joker” es la favorita de la edición número 92 de los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas con once nominaciones, partiendo con ventaja ante las cintas “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time... in Hollywood”, las cuales tienen diez candidaturas cada una.