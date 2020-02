Tal como se esperada, el actor estadounidense Joaquin Phoenix se llevó el Oscar a Mejor actor por su interpretación de Arthur Fleck en la película “Joker”, que fue dirigida por el cineasta Todd Phillips.

La victoria de la estrella de Hollywood era más que previsible tras su brillante interpretación de un hombre con dificultades mentales que se convierte en un enemigo público para Ciudad Gótica.

Por este papel, Joaquin Phoenix ya se había hecho acreedor al Globo de Oro, al galardón del Sindicato de Actores SAG y el premio Bafta de esta categoría, y solo le faltaba llevarse el Oscar.

Phoenix competía contra Antonio Banderas (“Dolor y Gloria”), Adam Driver (“Marriage Story”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”) y Jonathan Pryce (“The two popes”).

En su discurso de agradecimiento aseguró no sentirse “por encima de ninguno de sus contrincantes” y al finalizar, rindió un homenaje a su hermano que falleció de sobredosis accidental.

En una entrevista para la revista Acces, Phoenix detalló que debió perder 23 kilos en cuatro meses para poder dar vida al “Joker” y confesó que su dieta drástica afectó su comportamiento.

“No me alimentaba solo con una manzana al día. También tomaba, entre otras cosas, verduras (...) Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo”, sostuvo el actor estadounidense.

“Joker” fue nominada a 11 estatuillas para la entrega del Oscar 2020; y además de Mejor actor, competía en categorías como Mejor película y Mejor banda sonora. La película también fue un éxito en las taquillas para Warner Bros., superando los mil millones en taquillas con un presupuesto aproximado de US$62,5 millones.