El congresista por Puno de Acción Popular, Orlando Arapa, dijo en un programa radial de su región que había recibido denuncias ciudadanas que señalaban que avionetas y drones esparcían coronavirus (COVID-19) y aseguró que, por esto, pedirá explicaciones al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez.

“Estos días hemos recibido muchas llamadas telefónicas de Azángaro, Collao, San Román, Moho, y nos han dicho que probablemente estarían circulando avionetas, drones que estarían esparciendo coronavirus y esto tienen intereses nacionales, internacionales”, dijo en declaraciones en un programa radial y que fueron difundidas por Radio Pachamama.

El legislador señaló que espera que esta denuncia no sea cierta, pero aún así aseguró que buscará conversar con el ministro Chávez. Esto, pese a no haber mostrado pruebas que sustenten la acusación y a las versiones que ha brindado la OMS sobre los métodos de contagio corroborados hasta la fecha.

“Probablemente estaría pasando esto. Esperemos que no sea así. Nosotros vamos a convocarlo al ministro de Defensa y decirle qué ha pasado, qué avionetas han pedido permiso para sobrevolar por estos pueblos”, acotó.

Orlando Arapa incluso señaló que “coincidentemente cuando estaba en Tacna, sobrevolaban avionetas”. “Y miren lo que pasaba, incrementaba la cantidad de fallecidos”, añadió.

El congresista de Acción Popular concluyó con un llamado a que los vecinos de Puno limpien las cosas con lejía y detergente para que “si esto fuera realidad”, se pueda contrarrestar.

“Lamentablemente el poder y el sistema en el que vivimos pueden hacer de todo”, indicó.

Lo que dice la OMS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las pruebas existentes demuestran que la forma de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) es por contacto directo o indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas), así como estar cerca de una persona infectada que, a través de secreciones bucales y nasales, pueden trasmitir este virus.

“Las personas que están en contacto cercano (a un metro) con una persona infectada pueden contraer la COVID-19 si esas gotículas infeccionas les entran en la boca, la nariz o los ojos”, informa el portal web de esta entidad.

“Se han notificado brotes de COVID-19 en algunos lugares cerrados, como restaurantes, clubes nocturnos y lugares de culto o de trabajo donde la gente grita, habla o canta. En esos brotes no puede descartarse la transmisión por aerosoles, en particular en lugares cerrados donde hay espacios muy concurridos y con una ventilación insuficiente, en los que las personas infectadas pasan largos periodos de tiempo con otras. Es urgente realizar más estudios para investigar esos casos y evaluar su importancia con respecto a la transmisión de la COVID-19″, señala también la OMS.