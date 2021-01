Atención Perú. Este sábado 30 de enero, la ONPE dio a conocer el portal web donde los peruanos pueden consultar si son miembros de mesa para las Elecciones Generales del 2021, por ello, las preguntas a la ONPE crecieron en un gran porcentaje y acá te resolveremos algunas dudas.

Una de las más frecuentes fue la de cuánto es la multa si una persona no cumple con ser miembro de mesa en estas Elecciones 2021, pues en medio de la pandemia del COVID 19, las personas están decidiendo no cumplir con su deber como ciudadano debido a la exposición con más personas, sin embargo, no cumplir con ello tiene una multa económica.

ONPE 2021: ¿Cuánto es la multa por no cumplir con ser miembro de mesa?

La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones ya hicieron públicos los precios de las multas que pagará cada ciudadano por no asistir a votar o no cumplir con su deber de ser miembro de mesa, aquí te lo especificamos.

Según la Ley Nº 28859, las multas que deberás pagar son:

S/ 88.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). S/ 44.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI. S/ 22.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI. S/ 220.00 por no asistir como miembro de mesa.

por no asistir como miembro de mesa. S/ 220.00 por negarte a conformar la mesa electoral.

ONPE 2021: ¿Qué pasa si no pago la multa?

Las personas que no cumplieron con su deber de ciudadano tendrán una multa y si en caso no la pagas a tiempo, no podrás hacer los siguientes trámites:

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.