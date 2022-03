En el último año, el servicio de suscripción OnlyFans ha crecido exponencialmente y muchas personalidades se han creado una cuenta para deleitar a sus seguidores con fotos y videos ‘calientes’ a cambio de un pago mensual.

Por ello, Kiara Laos, hermana de la modelo Flavia Laos, decidió incursionar en esta plataforma y ‘encenderá' a sus seguidores con fotos y videos de ‘alto calibre’. Por ahora, su OnlyFans cuenta con una suscripción mensual de 9.99 dólares, es decir, poco más de 37 soles al cambio actual.

Además, se puede ver en su página de OnlyFans que hay una oferta por paquete de suscripción por 3 meses que cuesta un total de 23.98 dólares, al cambio unos 89 soles.

Kiara Laos, que actualmente radica en los Estados Unidos, aseguró que poco a poco irá preparando contenido para todos sus seguidores.

“Lo llevaba contemplando desde que salió la aplicación, pero quería esperar a estar 100% segura. De hecho tenía una cuenta ya creada, pero no la usaba por varios años. Últimamente me encontré con una amiga que abrió el suyo y me contó su experiencia positiva y así me animé”, contó en su cuenta de Instagram.