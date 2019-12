El último romántico

El volante Renato Tapia publicó una foto junto a su esposa y un romántico mensaje, en el que le expresaba todo su amor. Sin duda el mediocampista del Feyenoord está enamorado.

Nada con los peloteros

La bella Olinda Castañeda decidió pasar algunos días alejada de los escándalos y de los peloteros, y se fue a pasar algunos días fuera de Lima para disfrutar del sol.

Olinda Castañeda fue invitada por dos futbolistas de la selección a viajara Alemania y Brasil. (Foto: Instagram)

‘Wawita’ se aleja de Acuña

Brunella Horna confirmó que está distanciada del gerente de César Vallejo, Richard Acuña. Según la modelo el alejamiento surgió porque el empresario vive en Trujillo, donde viene coordinando todo lo relacionado con la próxima temporada del club ‘poeta’ y ella en Lima.

Shirley se luce en redes

La ex ‘Tócame que soy realidad’ no pierde el tiempo y cada vez que puede se promociona recontra chévere con fotos de infarto en Instagram, donde al toca gana miles de like.

