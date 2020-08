Luego de un año de haber salido de la conducción de “Al Sexto Día”, Olenka Zimmermann se animó a opinar sobre el trabajo que realiza Mónica Cabrejos frente del programa que ella condujo durante varios años.

En una entrevista para el diario Ojo, la exfigura de Panamericana Televisión expresó que Mónica no ha explotado toda la experiencia que tiene y que no está presentándose frente a los televidentes tal y como es, sino imitando un personaje.

“(Mónica) viene trabajando años en la televisión. Yo que ella hubiera salido en televisión tal cual es, hasta con las plumas y lentejuelas, con humor, con el barrio dentro y la cancha que ha ganado”, enfatizó.

“Lo absurdo es entrar en un personaje que no generas tú misma, sino que te piden que imites. Hablar de racismo dudo que fuera idea suya, no lo sé, pero fue una pésima decisión por parte de su producción”, opinó.

Para Olenka, el programa “Al sexto día” actualmente no aporta nada y no es culpa de Cabrejos, sino de quien está “al mando de la línea editorial”.

“Era un gran programa, pero ya no aporta nada. Quien está en la conducción no tiene nada de culpa, ni aporta nada tampoco. Quien está al mando, en la línea editorial, es la responsable de todo, y ya sabemos que no sabe hacer televisión buena e interesante. Todo lo que toca lo pudre”, concluyó.

