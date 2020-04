Olenka Cuba y la presentadora de televisión Karla Tarazona se encuentran enfrentadas por redes sociales. Esto luego que la exconductora de televisión se refiriera a la hija de la nueva pareja de Leonard León por la supuesta poca comunicación que mantiene en cantante con sus dos hijos mayores.

Tarazona reveló que, en estos días de cuarentena, el cantante de cumbia no ha llamado a los pequeños fruto de la relación que mantuvieron años atrás. Además, afirmó que no le sorprende el hecho pues al músico solo se interesa en la menor que tiene con Olenka Cuba.

Cuba, por su lado, señaló que Tarazona aprovecha eso para hacer “titulares” en medios de comunicación. “Me cansé, que siempre que se trate de mi hija otras personas metan su cuchara y busca el momento para tener titulares”, afirmó en un Storie de Instagram la actual pareja de León.

“Hablaste del anuncio de mi embarazo, hablaste cuando nació mi hija, y de seguro ibas a hablar del cumpleaños de mi hija, porque como tu poca inteligencia no te da”, sentenció la joven deportista.

“¿Cuando sea cumple de tus hijos también se tienen que dirigir a mi hija? Qué ridícula que eres. Como te mueres por seguir en vigencia dirigiéndote siempre a mejores de edad”, siguió. “Nunca me he dirigido a tus hijos, pero como veo que tú lo haces con mi hija después no quejes. RIDÍCULA”, finalizó.

Por su lado, Karla Tarazona afirmó que no iba a opinar del tema porque lo le suma. “En este libro no hay extras”, concluyó.

