Varios profesionales de la salud que integran el Colegio Profesional de Cirujanos Dentistas llegaron esta mañana hasta la Universidad César Vallejo, en Los Olivos, para recibir su vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, denuncian que al promediar las 11 a.m. el lote se terminó y no alcanzaron a ser inoculados.

“Salió un comunicado que nos podíamos acercar para recibir nuestra vacuna. Hicimos cola desde temprano. Yo particularmente estoy desde las 6 a.m. y así hubo colegas que llegaron a las 4 de la mañana. Y ahora resulta que soy el número 42 y los lotes se terminaron a las 11 a.m. cuando dijeron que iban a inmunizar hasta la 1 p.m. Lo cual no se ha cumplido”, detalló la odontóloga Elizabeth Infante a Canal N.

Indicó que personal del Diris Lima Norte les informó a eso de las 11 a.m. que estaba solicitando otro lote; sin embargo, media hora después les dijeron que ya no vacunarían a más profesionales de la salud.

Odontólogos protestan por falta de vacunas en Los Olivos | VIDEO

Diris Lima Norte se pronuncia

Al respecto, la Diris Lima Norte emitió un comunicado donde confirmó que el lote de dosis recibidas por su institución para la inoculación de odontólogos están agotadas.

“Como entidad que administra los servicios de salud en Lima Norte, estamos haciendo coordinaciones con el nivel central para que se nos proporcione un nuevo lote de vacunas, y continuar vacunando a los profesionales de la salud que habitan en los distritos del Rímac, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia, Carabayllo, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa”, precisa el pronunciamiento.

Asimismo, la Diris Lima Norte reitera a los profesionales de salud que cada Dirección de Salud, de acuerdo a su ámbito jurisdiccional, tiene programado aplicar un número determinado de vacunas conforme al padrón nómina recibido por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Una vez recibida la nómina y lote de vacunas, se comunicará oportunamente la programación”, puntualiza la entidad.

Diris Lima Norte se pronunció sobre pedido de odontólogos ante falta de vacunas COVID-19. (Comunicado Diris Lima Norte)