La semana pasada Indecopi decidió retirar tres productos Cheese Tris, Bimboletes marmoleado y panetón Bell’s del mercado nacional debido a que contenían grasas trans que superaban los límites permitidos.

Según, la exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio, en una entrevista para el grupo El Comercio, ningún alimento debería contener grasas trans debido a que de todas las grasas, son las que generan más daño para nuestra salud.

¿Qué son las grasas trans?

“Las grasas trans son ácidos grasos que derivan de los procesos químicos y físicos a los que están sometidos las grasas insaturadas con la finalidad de obtener alimentos grasos de textura más fluida y más fáciles de conservar y también aquellos ácidos grasos que pueden derivar de la tecnología utilizada para el procesamiento de alimentos… En sencillo: son las grasas generadas para endurecer los aceites líquidos que permitan darle forma a productos como los de pastelería y golosinas... En nuestro país las grasas trans han sido definidas en el DS N° 033-2016-SA del 26 de julio de 2016 en donde se aprueba el Reglamento que establece el proceso de reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente”.

¿En qué productos las encontramos?

“Las grasas trans se encuentran en los productos empaquetados o procesados por ejemplo manteca y margarina en barra, productos de pastelería, coberturas de dulces, rellenos de chocolate, golosinas. Por ejemplo, estos productos que te dicen sabor a chocolate, les agregan el sabor y completan la cobertura que incluya grasas trans”.

¿Qué cantidad es recomendable comer?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de Salud (OPS) recomienda eliminarlos o que su consumo sea tan bajo como sea posible menos de 1%, en el caso de los niños, de acuerdo a su edad sería así:

Edad Kcal Grasas Trans (menor de)

1 a 2 años 865 0.96

2 a 3 años 1,047 1.16

3 a 4 años 1,156 1.28

4 a 5 años 1,241 1.38

5 a 6 años 1,330 1.48

6 a 7 años 1,428 1.59

7 a 8 años 1,554 1.73

8 a 9 años 1,698 1.89

En vez de comer ese tipo de grasas, ¿qué es mejor?

En realidad, las grasas trans no se pueden sustituir, no son necesarias para el consumo del ser humano, por esa esta la normativa en mención el DS 032-2016. Las grasas trans deberían eliminarse de los procesos industriales, no deben usarse los aceites hidrogenados parcialmente, podrían utilizar otros procesos tecnológicos como la interesterificación.

¿Qué daño nos pueden hacer? (En especial a los niños)

“De todas las grasas, las grasas trans son las que generan más daño para nuestra salud. Las grasas trans son un factor de riesgo significativo para sufrir un evento cardiovascular, además de la diabetes y cáncer. El incremento mayor a 2% de la energía diaria, aproximadamente mayor a 2 gramos de grasas trans de la porción que consuma de un producto procesado o ultra procesado está relacionado al aumento de 23% de riesgo cardiovascular. Hoy tenemos niños y adolescentes (además de los adultos) en la consulta nutricional que acuden porque tiene elevadas las concentraciones de lípidos en la sangre, por ejemplo, colesterol y triglicéridos esto es el inicio de enfermedades al corazón”.

El exceso de consumo de contenido de grasas saturadas y el solo consumo de grasas trans que son sólidas se pegan a las arterias de manera tal que su acumulación logra obstruir la arteria impidiendo que la sangra bombea adecuadamente, es allí donde se produce el infarto, alertó la nutricionista.

