Preso de los nervios mientras repetía los votos matrimoniales en su boda, un hombre se equivocó en su discurso y provocó la risa de quienes asistieron a la ceremonia.

“Iresma, recibe este anillo como símbolo de mi amor por ti y que siempre te seré infiel…”, dijo el joven, que al darse cuenta de su error solo atinó a reírse.

Luego de las risas, la novia casi se anima a dejar la boda “Ya no me quiero casar, padre. Me voy…”, dijo Iresma en tono de broma.

