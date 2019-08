​¡No lo veas Farfán! Yahaira Plasencia se compara con Jeniffer López por esta curiosa razón | VIDEO

VER AQUÍ | Yahaira Plasencia se comparó con Jeniffer López durante una entrevista para Latina por esta curiosa razón. La cantante salsera vinculada al jugador de la selección peruana, Jefferson Farfán, aseguró que viene atravesando situaciones similares a la conocida estadounidense de origen puertorriqueño.

'Yo empecé bailando, osea la misma historia de Jennifer López, Jennifer López empezó como bailarina, como coreógrafa. Yo he sido coreógrafa, bailarina, he modelado y se me dio la oportunidad de cantar sin haber estudiado. Ya cuando empecé a cantar en una orquesta de salsa, yo ya empecé a estudiar. Lo he modulado. A Sergio (George) le gusta mi voz, pero me falta arreglar algunas cosas', dijo Yahaira Plasencia en una entrevista exclusiva al programa Reporte Semanal de Latina.

'Estoy proyectada a comprarle una casa a mi mamá, a comprarme mi depa (...) gracias a Dios tengo mis plata y me doy mis gustos. No necesito a nadie', agregó Yahaira.

