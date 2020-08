Ninel Conde sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la piscina y un mensaje inspirador. “Es mucho más bello amar a tus seres queridos, que odiar a tus enemigos. ¡Que tengan excelente noche, amores!”, señaló en su cuenta de Instagram. Conde no tiene miedo de mostrar su trabajada figura en redes sociales, donde siempre sus seguidores la halagan por su belleza.

La mexicana recibió, en tan solo 15 horas, más de 67 mil "Me gusta" en la famosa red social. En la imagen se ve a Conde flotando en la piscina y vistiendo una ropa de baño de dos piezas blanco.

La modelo luce un buena figura a sus 43 años de edad. Ella muestra los duros entrenamientos a los que se somete para trabajar su físico.

Cabe resaltar que la actriz se encuentra en un complicado momento tras el juicio que lleva para recuperar la custodia de su hijo Emmanuel. El hecho ha generado polémica por las declaraciones de Conde donde afirmaba que el Gobierno está ayudando a su expareja Giovanni Medina, a quien acusa de tener allegados en el sistema político de México.

Hace poco presentó a su nueva pareja, de quien no reveló su nombre. “Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza... No ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situación tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme”, señaló en su red social.

