Nicola Porcella interactuó con sus seguidores mediante sus stories de Instagram, donde les dio la oportunidad de hacerles diferentes preguntas. Una de ellas fue si le gustaría trabajar como actor en tierras mexicanas.

El integrante de “Guerreros 2020” afirmó que sí le gustaría trabajar en diferentes novelas, tal como lo hizo en Perú. “Sí claro. Estoy esperando que se abran cursos en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa para ver si puedo entrar y el lunes ya arrancó mis clases de ‘Neutro’(técnica de juego teatral). Con todo”, respondió.

Otro de los detalles que respondió en su red social es sobre si aceptaría regresar a “Esto es guerra”. “Primero quiero terminar ‘Guerreros 2020’, esperemos haya otra temporada. Seguiré acá, quiero hacer carrera en México”, relató.

Sin embargo, el modelo no olvida que no se fue en “buenos términos” del programa de América TV. “La idea es quedarme viviendo en México, pero me merecía una despedida bonita, ¿no? Díganle al señor Peter Fajardo (productor), por favor, que no me despidieron como debió ser”, sentenció.

Cabe señalar que el ex integrante de “Esto es guerra” se encuentra lesionado. El modelo prometió tatuarse la imagen de la Virgen de Guadalupe si es que no necesita de una operación para recuperarse.

“Si es que no necesito operación prometo tatuarme la Virgen de Guadalupe en este brazo, así como tengo a mis demás santos en el otro. Todos los días estoy rezando. Soy una persona muy creyente”, aseguró.

De momento se conoce que Porcella sabrá si necesitará de una cirugía o no el próximo lunes. Además, afirmó que estará presente en la edición de “Guerreros 2020″ así no pueda participar y tenga una venda en el brazo derecho.

