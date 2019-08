Nicola Porcella toma radical decisión tras ser echado de Esto es Guerra e incidente con Angie Arizaga | FOTO

Tras el escándalo de agresión verbal a su expareja Angie Arizaga, el exchico reality Nicola Porcella informó que estará fuera del país por un tiempo.

“Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender, dijo el exguerrero en declaraciones al diario Trome.

Nicola Porcella no especificó cuál será su destino, pero sí se animó a comentar que se quedará en casa de unos familiares. "No me estoy yendo a Miami, sino a la casa de unos familiares fuera”, contó.

También se refirió a la casa televisiva en la que trabajó durante años y de la fue alejado tras protagonizar un nuevo escándalo.

“Así es la televisión, un negocio, somos números nada más y hay que aprender que los amigos no están en la tele, pero eso me ayudó a estar cerca de mi familia y emprender negocios con ellos”, manifestó.