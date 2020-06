Magda Rodríguez, productora del reality “Guerreros 2020″ de México, se refirió a Nicola Porcella y reveló que el modelo peruano le había enviado fotografías donde lucía mucho más fornido y al verlo en persona quedó realmente sorprendida con el peso del exintegrante de “Esto es guerra”.

La productora mexicana también aclaró que no tiene información de cómo llegó Nicola a México en medio de la pandemia del coronavirus.

“No tengo la menor idea de cómo llegó. Él me llamó por teléfono y me dijo que quería ser parte de ‘Guerreros 2020′ y me mandó unas fotos maravillosas, que justo aquí generaron mucha polémica porque yo pensaba que él pesaba por lo menos 10 kilos menos, pero me dice que ahora se pondrá en forma. No sé en qué transporte llegó, los guerreros llegan aquí (al canal) y de aquí partimos”, dijo.

Además, Magda Rodríguez señaló que se comunicó con los exjefes de Porcella y consultó sobre el pasado del modelo y la información que circula de él en Internet, refiriéndose a los escándolos en los que estuvo envuelto.

“Fíjate que yo hablé con sus productores, tratando de verificar en torno a la información que gira por redes sociales, porque sí me importa mucho la situación de cada uno de ellos, pero creo que en algún momento hubo malos entendidos. Que sí había pasado algo, pero era cuestión de su pareja (Angie Arizaga) y que en un momento dado se dijeron más cosas de las que sucedieron. Sí lo verifiqué con las personas indicadas y finalmente desde que Nicola llegó se ha portado muy bien, sobre su dieta en eso estamos trabajando”, sentenció.

Finalmente, la reconocida productora recalcó que el modelo necesita estar a la altura de sus compañeros de “Guerreros 2020″, donde hay duras compentencias.

“Le falta, creí que iba a ser un elemento mucho más fuerte y creo que él tiene que trabajar para llenar las expectativas del Nicola que yo esperaba. Yo espero que cuando termine a la altura recupere su peso, si es que sigue aquí porque finalmente también hay cambios”, concluyó.

Productora de "Guerreros 2020" no está contenta con desempeño de Nicola Porcella. (Video: ATV)

