¡No va más! El exchico reality, Nicola Porcella, confesó que Latina suspendió su contrato laboral y que por ahora no está en sus planes volver a la televisión, ya que debe velar por el bienestar de su hijo y su familia.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el ‘exguerrero’ confesó que su contrato fue suspendido y que no volverá a conducir el programa “Todo por amor” al lado de Karina Rivera.

“Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo y familia”, reveló Nicola Porcella al diario Trome.

“Ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario, en la novela ‘Te volveré a encontrar’, y no me convendría aceptar cualquier programa. Elegí ‘Todo por amor’ porque era un formato que me gustaba, era mi regreso a la televisión y ahora, después de haber estado en el programa y con un protagónico, la situación cambia, siempre hay propuestas (de trabajo), pero ahora estoy enfocado en mi negocio”, añadió.

Por otro lado, Nicola Porcella también se refirió al ingreso de su compañera de conducción, Karina Rivera, al programa “Tengo algo que decirte” y le deseó “lo mejor”.

“Le tengo mucho cariño y respeto a Karina. No tenía idea (que conduciría ‘Tengo algo que decirte’). Cada uno baila con su propio pañuelo, esto es trabajo, uno tiene que ver por su familia. A ella le deseo lo mejor, que le vaya súper bien”, precisó.

