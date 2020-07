Nicola Porcella se lesionó durante uno de los circuitos del reality “Guerreros 2020”, la versión mexicana de “Esto es Guerra”. El modelo peruano tuvo que ser auxiliado por personal médico debido al fuerte dolor que sentía en su hombro.

“Hay que ir al hospital, a la clínica para sacar una radiografías. La doctora me ha dicho que no (siga jugando). No quiero irme”, lamentó Nicola en una entrevista para el Instagram del programa.

El actor de “Te volveré a encontrar” aseguró que el dolor que sintió al lesionarse nunca antes lo había sentido. “Yo tengo 8 años haciendo este reality en Perú y nunca había sentido un dolor igual. Espero que solo haya sido un golpe y nada más”, añadió.

Horas después, el chico reality recurrió a su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje que tranquilizó a sus miles de seguidores.

“Me voy a dormir y espero estar el lunes en ‘Guerreros 2020’, que sea solo un desgarro fuerte como me dijeron hoy día, reposo y comenzar a jugar de a poquitos porque ese duelo con Christian, va porque va. Ese duelo va hasta final de temporada y lo voy a ganar, ojalá”, dijo Nicola en un video que compartió en sus stories de Instagram.

Nicola Porcella sufre lesión en reality "Guerreros 2020".

