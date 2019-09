Nicola Porcella: "Doy mi palabra que no piso más un reality" | VIDEO

Tras protagonizar un escándalo con Angie Arizaga, Nicola Porcella, aseguró que no participará más en un reality de competencia.

Nicola Porcella señaló que no volverá a Esto es guerra, donde es considerado como ídolo y 'capitán histórico'.

"Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho", explicó.

Por otro lado, Nicola Porcella aseguró que quiso viajar a Estados Unidos para estar con su familia. "Si no viajé es por el huracán, iba a estar con mi familia, iba a estar tranquilo", dijo.